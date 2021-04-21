Маленька дочка Пугачової і Галкіна знову здивувала і повеселила публіку, відео вже в мережі

Як повідомляє Politeka.net, зіркове подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двох дітей-близнюків Гаррі і Лізу. Малюків зірковій родині на старості років народила сурогатна мати, а вони тепер займаються їх вихованням. Минулого року близнюки пішли в перший клас, а також вже встигли знятися в рекламі разом із зірковим батьком. Максим Галкін часто знімає дітей і сімейне дозвілля, викладаючи ролики і фото в соцмережах.

Також в Instagram є фан-сторінки, присвячені дітям Пугачової і Галкіна, де фанати публікують кумедні кадри з їхнього життя. так, нещодавно на одному з таких фан-сторінок з'явилося відео, зняте, судячи з голосу за кадром, самим Галкіним. Батько зняв свою маленьку дочку в просторій кімнаті їх сімейного замку, поруч з портретом Примадонни. Як видно, Ліза не проти позувати батькові для відео, вона весело говорить в об'єктив: "Бай-бай, Максим Галкін, Ти мій кумир!". Однак, після цього швиденько вибігає з кімнати, чим здорово повеселила батька.

У підписі до публікації продублювали слова маленької Лізи в ролику. А користувачі тут же почали обговорювати відео, захоплюючись донькою Пугачової і Галкіна. "Лялечка! Актриса", "На тата схожа, гумористка", "Чудова грація. Браво, Ліза!", "Актриса", "Клас", "Лізок – така шкодниця, класна! Обожнюю", "Талантище!", "Дівчисько класне", "Лялечка, так швидко вона виросла. Удачі їй!", "Ну артистка, є в кого", "Життєрадісна дівчинка! Розумниця і талант! Лізок, тільки не зазнавайся", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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