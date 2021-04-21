Пенсіонерам потрібно зайнятися цим питанням вже зараз

Пенсійні виплати українцям виплачуватимуться по-новому

Заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко розповів про новий порядок отримання виплат. Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики, передає Politeka.net.

За словами Музиченка, була проаналізована чисельність одержувачів пенсій за останні 5-7 років. Таким чином з'ясувалося, що кількість людей, які отримують виплати через банк, постійно зростає. Зараз тільки приблизно третина одержувачів приходять за пенсіями в відділення пошти.

Тому було прийнято рішення про зміну порядку отримання пенсій. Так, з 1 вересня пенсії будуть перераховуватися тільки на банківські картки, за винятком деяких випадків.

До осені пенсіонер може вибрати будь-який з 40 уповноважених банків, який буде відповідати всім його вимогам.

А доставлення пенсій додому коштом бюджету буде здійснюватися тільки маломобільним категоріям населення, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком лікарсько-консультативної комісії потребує стороннього догляду.

Крім того, відповідно до умов договору, банки мають право здійснювати доставлення виплат і іншим категоріям населення.

В результаті таких дії влада сподівається розвинути банківський сектор і банківські послуги, зокрема, з надання та обслуговування POS-терміналів, в тому числі й в сільській місцевості.

Зазначимо, щоб вибрати банк для виплати пенсій, потрібно звернутися в банківську установу та оформити рахунок, а далі інформація про рахунок автоматично надходить в орган, який забезпечує виплату.

Якщо ж до першого вересня громадяни не обирали банк самостійно, то відповідальний орган самостійно відкриє банківські рахунки в уповноваженому банку та проінформує їх про це.

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