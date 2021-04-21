Відомий телеведучий, епатажний Володимир Остапчук зізнався, що пережив операцію, яку робили його тещі, мамі дружини Христини Горняк

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Володимир Остапчук розмістив сторіс з відео, на якому показав лікарню, де лежить мама Христини. Також Володимир розповів, що операція пройшла успішно, і подякував лікарям, саму клініку і тим, хто поділився з ним контактами.

Нагадаємо, не так давно Остапчук розповів, що його теща, яка його називає сином, впала і роздробила колінну чашечку. Вони довго шукали лікарню з кращими лікарями і нарешті знайшли.

Операція була хоч і складна, йшла 2 години, проте мама Христини вже відійшла від неї, а лікарі підтвердили успішного хірургічного втручання.

"Ура, вже все позаду. Операція тривала трохи понад 2 годин", - написав Володимир, після того, як вони з Христиною покинули приміщення лікарні.

"Так, сьогодні звичайно нервовий у нас з тобою день. Христининій мамі робили операцію в Інституті спортивної травматології, дуже круті лікарі, ми довго шукали, хотіли знайти кращого. З мамою все добре, вона вже спить, відпочиває. З тещею.... Хоча дивно, у міни з нею такі відносини, як не теща з зятем..."

Про це розповів Володимир Остапчук. Після чого Христина, яка перебувала поруч з Володимиром сказала, що у Володимира "підступний план", щоб мама називала його не зятем, а сином.

"Г-г-г, тепер я улюблений синок!",- завершив на позитивній ноті телеведучий.

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