Курс валют в Україні 22 квітня здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net, на сайті НБУ оприлюднили свіжий прогноз на четвер. Курс не стоїть на місці, тому ключові позиції долара і євро знову змінилися. "Зелені" подорожчали на 5 копійок, а євро, навпаки, просів у ціні.

У четвер долари можна буде купити в обмінниках по 28,05 гривень. Євро ж продаватимуть по 33,69 гривень, хоча днем раніше європейську валюту можна було купити за 33,73 гривні.

Зазначимо, що невеликі курсові гойдалки вже не дивують українців. Гривня показує стабільність і завжди повертає свої позиції після невеликого спаду. Експерти прогнозують, що загальна ситуація з гривнею буде зберігатися в такому ж режимі до літа. До літа українська валюта зміцніє і курс долара трохи просяде. Очікується, що влітку українці побачать найвигідніший курс, а вже з осені нас чекає поступова девальвація гривні.

Додамо, що нещодавно Нацбанк України провів опитування серед керівників українських підприємств. Виявилося, що бізнес готується до курсу долара в розмірі 29,15 гривень за одиницю. Це означає, що все ще актуально зберігати заощадження в доларах.

Нагадаємо, що долар і євро відкинули гривню назад з самого початку тижня: НБУ розкрив новий курс валют.

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