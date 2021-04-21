Популярний проект "Холостяк" викликав неоднозначну реакцію в мережі-новий ефір з головним героєм Михайлом Заливако готує багато сюрпризів

У цьому сезоні багато користувачів мережі Instagram помічають, що Михайло поводиться неоднозначно з дівчатами і так багато поцілунків на проекті ще ніколи не було. Примітно, що самі дівчата не висловлюють очевидного невдоволення – учасниці просто борються за увагу «Холостяка».

У новому анонсі стало відомо, що фанатів чекає ще один випуск, наповнений скандальними подіями, незвичайними побаченнями і ще одним вечором поцілунків з однією з найскандальніших дівчат проекту.

На думку фанатів, дівчину чекає доля попередньої переможниці-Даші Ульянової, яка хоч і виграла, але розлучилася з Максом Михайлюком, який мав тісніші стосунки з однією з учасниць на шоу, ніж було дозволено.

"Новий анонс 🌹; це буде те саме, як з Дашкою Ульяновою з 10 сезону; починається😔; блін капець😮; що за фігня. Вона моя фаворитка; найкрасивіша; Ну, он то так. З нею тільки в душі поцілуватися з подальшим продовженням, а потім додому на таксі відправити, поки вона свій рот відкрити не встигла. Розчарування сезону для мене ця Юля; а у Міші що, до холостяка не було відносин ?; Ні, не можна її проводжати; Тааак... напевно продюсер шоу просто знущається над глядачами і конкретно над "вболівальниками" за зайчика🤍 .... що там вже не так з нею???».

Також на фан-сторінці в Instagram проекту "Холостяк" розмістили відео на якому Юлія цілує Михайла Заливако, але він запитує, невже це все, чого вона хотіла.

На відео Юлія в світло-блакитному піджаку, з пояском, без білизни, дівчина поправляє одяг, і підсаджується ближче до Михайла:

"Знаєш, мені дуже не сподобалося, як ми з тобою попрощалися", - каже "Зайка" і цілує Михайла. "Я тільки заради цього всю движуху затіяла!",- зізнається дівчина. Але Михайло дивиться на неї і питає: "і це все?", "Так!",- відповідає дівчина мало не плачу.

Нагадаємо, що відкинута " Холостяком "Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

Як повідомляла Politeka, Юлія "Зайка" обурилася правилами "Холостяка" і знову розридалася: "я сюди не в шашки прийшла грати!".

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