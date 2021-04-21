Популярна співачка Алла Пугачова, яка нещодавно відсвяткувала своє 72-річчя, продовжує бути однією з найулюбленіших артисток в Росії

Як передає Politeka.net, незважаючи на те, що Пугачова вже багато років не дає концерти і не виступає на шоу, за її життям активно стежать більше 2,8 мільйонів фоловерів в Instagram. Втім, людей, які цікавляться життям примадонни з молодим чоловіком Максимом Галкіним, набагато більше.

На одній з фан-сторінок опублікували архівне фото із зіркою, на якому примадонна позувала ще до численних змін у зовнішності. Фото супроводили віршем.

"В одне вікно дивилися двоє.

Один побачив дощ і бруд.

Інший-листя зеленого в'язь,

Весну і небо блакитне.

В одне вікно дивилися двоє...", - підписали знімок автори аккаунта.

У коментарях шанувальники зірки залишили їй масу компліментів. Багато хто звернув увагу, що на цьому фото Алла особливо сильно схожа на свою молодшу дочку Лізу, яку їй і Галкіну народила сурогатна мати.

"Зірка в усі віки", "Ліза вилита матуся Алла", "обожнюю", "чудова Алла Борисівна!", "Вогонь", "Доросла Ліза!", "Фатальна спокусниця", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова викликала фурор на вечірці поруч з Орбакайте, Галкін може пишатися: "Алла красивіше дочки".

Як повідомляла Politeka, чоловік Пугачової Галкін вразив "перетворенням" в супергероя, кадри підкорили мережу:"Максмен".

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