Відома пародійна артистка, зірка "Квартал 95" Олена Кравець вкрай рідко показує в мережі своїх молодших дітей

Як передає Politeka.net, актриса оберігає особисте життя і намагається зайвий раз не світити обличчя дітей, яким влітку виповниться вже по 5 років. А ось старша дочка зірки Марія час від часу публікує відео з молодшим братом і сестрою.

Сама Маша, як відомо, кілька років живе окремо від батьків. Вона переїхала в окреме житло, щоб їй було комфортніше добиратися до навчання і спілкуватися з друзями. Завдяки такому рішенню сім'ї Маша дуже швидко подорослішала і стала самостійною.

Судячи зі сторіс Марії в Instagram, іноді вона гостює у батьків. Нещодавно вона опублікувала у себе в мережі відео, на яке потрапили вечірні розваги її брата Вані. Хлопчик щось їв і дуже зацікавився ложкою. Він звернув увагу на те, що в ложці є відображення і почав кривлятися. Машу це дуже потішило.

Варто відзначити, що Маші вже 18 років. У неї дуже велика різниця у віці з двійнятами Ванею і Катею.

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