Відома телеведуча, тренер нового сезону "Ліги сміху" Маша Єфросиніна показала українцям свою підтягнуту фігуру, приставши навпочіпки і втягнувши живіт
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша любить розміщувати свої фотографії, хвалячись своїм доглянутим обличчям, стрункою фігурою і нарядами.
Цей раз не став винятком. Маша зробила фото в короткій мініспідниці і топіку з рукавом на три чверті. Позувала дівчина прямо на кухні з начинням в руках. Так одна рука Міші була зайнята сковородою, а інша - ковшиком.
Видно, що дівчина піднялася навпочіпки і втягнула животик, що помітили прозорливі фанати, написавши, що також на фотографіях втягують живіт.
Варто сказати, що Маша Єфросиніна досить струнка і чудово виглядає без подібних маніпуляцій, мабуть, зірці захотілося виглядати ще більш стрункою і підтягнутою.
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Шанувальники оцінили не тільки фігуру, але і кухню зірки. Також залишили багато коментарів з приводу одягу Маші Єфросиніної. Як виявилось дівчина рекламує свій власний бренд, свою розробку одягу.
"Яка красотуля❤❤❤я теж так живіт втягую на вдиху 😂 😂 😂 без образ😚", "Ух, яке фото!", "Маша прям настрій підняли, хоч воно вже в мінусі🙈", "Худенька 😍", "Маша ви просто супер🔥", "Супер-жінка ❤️🔥 🔥", "Яка красуня", "Дуже красива дівчина!!!", "Ти прекрасна господиня і дуже красива", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що Єфросиніна у вільному костюмі здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці по Києву: "Богиня краси і стилю".
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