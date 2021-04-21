Українська телеведуча і дружина зірки "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко заговорила про стереотипи

Як передає Politeka.net, Олександра Кучеренко починала свою кар'єру як модель. У 2016 році вона стала володаркою титулу «Міс Україна». Незважаючи на свою красу Олександра бере активну участь у соціальному житті країни, займається благодійністю і будує кар'єру ведучої.

В Instagram телеканалу, на якому працює зірка, з'явилося відео, записане на підтримку гендерної рівності. Кучеренко підняла питання зовнішності, розповівши про те, з чим стикаються красиві люди.

«Чи доводилося вам колись відчувати себе просто "красивою картинкою", коли про вас вже зробили всі висновки, навіть не почувши вас? @aakucherenko про стереотип:"Красивим в житті легше", - підписали відео автори аккаунта.

У ролику Кучеренко розповіла, що красивим жінкам доводиться прикладати безліч зусиль, щоб за їх красою люди могли розгледіти професіоналізм, розум, силу духу і почуття гумору. На її думку, красивим важче викликати повагу до їх особистості.

"Красивим в житті не легше. У житті легше тим, хто чесно працює і не дає оціночних суджень. У здоровому суспільстві немає місця стереотипам", - підвела підсумок телеведуча.

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