Відома телеведуча і блогерша Леся Нікітюк вразила рокерським образом

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк в останні роки стрімко набирала популярність, що дозволило їй підтягнути всі сфери свого життя, включаючи моду і стиль. Сьогодні Нікітюк одягається дуже красиво, викликаючи захоплення у своїх шанувальників.

Цього разу зірка вирішила вигуляти свої нові лосини, якими напередодні хвалилася в мережі. За словами Лесі, лосини настільки круті, що самі Кім Кардашьян і Кайлі Дженнер могли б їй позаздрити. Лук вона доповнила кепкою і шкіряною об'ємною курткою, в результаті чого стала схожою на рокершу. Родзинки образу додавали різнокольорові написи на куртці.

Блондинка відразу ж влаштувала модний показ в ліфті, знімаючи себе з усіх боків, поки спускалася вниз. Варто відзначити, що високій Лесі пасує практично будь-який образ. Тим більше і сама зірка зізнавалася, що зараз вона знаходиться в найкращій своїй формі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала свого мецената, похвалившись його досягненнями. За словами Лесі, її пес Рафік став для неї джерелом додаткового доходу. За словами зірки, Рафік став амбассадором корму для собак.

Нагадаємо, що Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк похвалилася обновками, підкресливши достоїнства фігури: "Дженнер і Кардашьян пішли в запій".

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