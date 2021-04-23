Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як збільшила губи своїм дочкам

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова, яка володіє дивовижним почуттям гумору, активний користувач Instagram. У соцмережі суперблондинка часто радує і веселить публіку своїми витівками, публікуючи дивовижні фото і відео. Так, нещодавно зірка експериментувала зі своєю зовнішністю за допомогою кумедних фільтрів соцмережі, а цього разу "перетворила" також і своїх дочок – Машу і Алісу.

У сторіс Оля виклала кумедні кадри з доньками, на яких видно, що вони прийшли в ресторан. І вже там артистка вирішила розважитися з фільтрами, якими змінювала зовнішність своїм дівчаткам. Так, спочатку під збільшення губ потрапила старша дочка Маша. Її обличчя з величезними блискучими виглядає не природно і старо, хоча дівчинці всього 16 років. При цьому Марія в захваті від такого ефекту і просить матір по-справжньому збільшити їй губи.

Далі під експерименти матері потрапила молодша дочка Аліса, яка і не підозрювала, що Оля збільшує їй губи. Дівчинка спокійно сиділа і їла щось дуже смачне, коли зіркова мама навела на її камеру з фільтром, ще й посміхалася в об'єктив. "Боже, а ти як прекрасна! Подивися сюди! Бачите, я дитину теж зводила до косметолога", - говорить Оля на відео, показуючи Алісу.

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