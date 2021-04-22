Українська реп-співачка Alyona Alyona продовжує епатувати своїх шанувальників, розміщуючи фото, на яких копіює знаменитостей на підтримку свого нового альбому

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona черговий раз здивувала своїх шанувальників, з'явившись в образі Азалії Бенкс. Таким чином співачка привертає увагу до свого нового альбому Galas.

Новий альбом створений з фітів, і піднімає соціально гострі питання. Багато пісень любителям українського репу дуже подобаються. У пості Alyona Alyona пише про репутацію артиста і можливості "помитися публічно".

"Коли відмиваєш свою репутацію - я чую галас. Чи має артист право публічно помилитися? А як щодо прощення?",- поцікавилась артистка.

Альона зробила фото в чорному купальнику на білій плитці з миючим засобом і шматиною в руці. Для більшої подоби до моделі Alyona Alyona одягла босоніжки на ниточках-зав'язках, схожих на ті, що на Азалії.

Ймовірно, говорячи про помилку, Alyona Alyona має на увазі випадок з українським прапором, коли вона скопіювала вчинок кадр чорношкірої американки співачки Lizzo, закутаної в державний прапор США. Олена також роздяглася, частково прикривши срам жовто-блакитним полотном, а частково долонею.

Нове фото української реперші багатьом фанатам, серед яких відомий актор, зірка серіалу "Кріпосна "і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, сподобалося і вони підтримали Alyona Alyona. Зокрема Цимбалюк розмістив смайлики вогники під фото дівчини.

Шанувальники написали як слова підтримки, так і слова осуду:

"Всі мають право на помилку, головне, щоб потім були висновки😉", "І прикольна ви, не реагуйте", "Альона, ти повторюєш одне і те ж помилку, що це вже здається позицією", "Та що тут публічна людина, тут звичайна людина не може відмити свою репутацію", "Ось, Альонка розумничка! Видно, що українка ❤️🤗 і пів помила і борщу зварить))) Фоточка гармата!!!!", "Смішно бачити щось про: "очищення репутації" під фотографією Азілії Бенкс", "Я балдію від вашої сміливості! Просто розрив шаблонів! І це красиво!",- написали шанувальники дівчини.

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