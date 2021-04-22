Катерина Осадча виїхала з України, показавши щасливі кадри з видом на море
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катерина Осадча розмістила декілька кадрів з видом на море. Відома телеведуча, яку підозрюють у третій вагітності, через одяг вільного крою, який останнім часом вона обирає для фото, показала ранок на березі моря.
В коментарі до свого знімку Катерина написала: "Привіт, море, хоча і по роботі :). Вже відчувається наближення літа".
Катерина позує, сидячи на пірсі у червоних штанцях та сорочці, яка приховує талію ведучої. В доповнення до образу Катерина надягла чепурний капелюшок та зручні білі кросівки.
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В сторіс Катерина також розмістила кілька фото з моря. Дівчина на них виглядає задоволеною та щасливою.
Схоже, що чоловік телеведучої, Юрій Горбунов знову лишився в Україні. В його сторіс можна побачити його у автівці, де він бажає всім своїм підписникам гарного настрою. Юрій позначив локацію, з якої зрозуміло, що Горбунов країну не залишав.
В коментарях, шанувальники позаздрили Катерині, адже багато хто втратив можливість подорожувати. чи то пак їздити на море.
Підписники пишуть:
"Клас🧘🏼♀️", "Чудовий ранок)", "Блін, два роки ніде не була, дивлюся з білою заздрістю! Мрію про море ...", "Гарна❤️❤️❤️".
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