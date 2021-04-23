Українська актриса і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук

Не так давно зірці зробили серйозну операцію, зараз вона знаходиться вдома і намагається впоратися зі стресом, реабілітуватися і активно чекає поліпшень. Зокрема, за словами Анни, вона не готова дивитися на свій шрам, їй би хотілося, щоб його просто не було.

На своїй сторінці в Instagram Саліванчук також поділилася серією сторіс, на яких показала себе знову в спеціальній пов'язці і розповіла про самопочуття:

"Без цього коміра неможливо, зараз ось почалися болі жахливі, м'язи ще не звикли. Досить погано поки відчуваю себе, не встигаю розповідати те, що хотілося б. Хотілося б якихось подаруночків вам, конкурсів. Але поки ось так. Поки погано, відлежуся, а потім подивимося», - підмітила Анна, лежачи у комірі.

До цього Анна підкреслила про правдивість пережитого нею нещодавно:

"Боже, тільки що прочитала одне повідомлення, коли мені сказали «що" ой, а ви все придумали з операцією, тому що як це можливо через день після таких подій і відразу повернутися додому?». Ну, якщо ви вважаєте, що на відео була не я і це був монтаж, це звичайно забавно. Але дивно, я ж виклала відео, де видно, як лежу я, під наркозом, ніяких фільтрів…

Тим більше, що ось тут мій шрам на шиї. Я не хочу його показувати, щоб не травмувати моїх шанувальників, та й самій не засмучуватися. Кожен день я роблю собі перев'язки і розумію, що мені не хочеться бачити його, не хочеться дивитися. Розумію, що люблю свою красиву струнку шию, а зараз вона заклеєна. Я навіть голову не мою, так як не можна мочити шию", - підмітила зірка.

Нагадавши, фігуриста дружина продюсера "Квартал 95", розстебнувши гудзики, поманила значним бюстом: "я - як вода...".

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера " Квартал 95 "вразила зовнішністю перед серйозною операцією:" шия болить, рука віднімається...".

Також Politeka писала, що дружині продюсера "Квартал 95" потрібна операція.