Українська співачка, бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко, яку називають його таємною дружиною, підкорила стильним образом у сукні

Незважаючи на свою популярність, співак не прагнути до того, щоб давати інтерв'ю. Саме через скритність досить довго артист зміг приховувати особистість своєї красуні-дружини. Виявилося, що дружину Олега Винника звуть Таїсія Сватко, яка вскгда перебувала поруч з ним, адже була бек-вокалісткою його колективу. Але про те, що Таїсія дружина співака мало хто здогадувався.

Зараз же увага до зірки прикута особливо сильно. Адже багато, дізнавшись хто є дружиною співака, дивуються, її спокою. Також часто у Таїсії запитують: як їй вдається зберігати спокій при такій кількості прихильниць? Епатажному Олегу Виннику приписували численні романи з колегами, але артистка змогла зберегти довіру з чоловіком.

Один з її образів, представлених під час світського заходу, підкорив шанувальників. Чорному приталеному костюмі ефектна блондинка змогла звести з розуму фанатів своєю красою і завзятою посмішкою. А виріз на її декольте виглядав досить вдало, завдяки дизайну вбрання:

"Ідеальна з будь-якого ракурсу; золота жінка😍; Красуня😍; Наша улюблена принцеса; на жаль, тільки тиждень як", - пишуть в мережі.

На попередньому фото, яке з'явилося в соціальних мережах, Таїсія постала в красивій мереживній кофті, яка просвічувалася, відкриваючи погляду ідеальні форми ефектною блондинки. Свою фігурку Таюне підкреслила штанами з високою посадкою, які ідеально сіли. Образ 47-річна співачка доповнила дуже незвичайними босоніжками на високих підборах.

"Талісман", - підписали фото автори аккаунта.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".

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