Відома хореограф, зірка "Танців з зірками" поділилася гірким досвідом домагань в підлітковому віці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олена розмістила пост, в якому розповіла, як у підлітковому віці стала жертвою домагань.

Олена пише: "Не плутайте флірт з домаганням. Історія банальна, але, мені здається, знайома дуже багатьом дівчаткам. Вперше про те, що хтось чужий може чіпати без попиту, я дізналася в 15. Якийсь дорослий чоловік в метро вирішив, що може чіпати дитину і не соромився це робити. Тоді я втекла, тому що точно знала, що це не нормально, але боялася щось сказати і не знала, що робити.",- вперше зізналася Олена.

Дівчина пише,що тепер у неї з'явилося багато можливостей протидіяти таким "зворушливим". Дівчина розповіла, що це далеко "не флірт, не привід посміхатися, це не "прикольно" і точно не привід поржати з друзями. Це домагання. І потрібно робити все, що можна, щоб захистити себе".

Так Олена розповіла про компанію, яка спрямована на боротьбу з домаганням в публічних місцях. Її мета звернути увагу на цю проблему, а, головне, розповісти як протидіяти таким ситуаціям.

"Альона, спасибі, що діліться! 👏 ", "Круто що ви піднімаєте такі важливі теми🙏🔥", "Дуже важлива тема! ❤ ️ ", "Спасибі. Це потрібна інформація. Спасибі! 🔥 ", "і я такий же в дитинстві була-ступор, сором і нерозуміння що робити і нікому не розповідала. Хороша фраза" це домагання, а не флірт"❤", "З міркувань де межа ? Флірт це ха ха ха - а домагання юстиція!",- підтримали шанувальники Олену.

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