Відома співачка Оля Полякова разом з дітьми Машею і Алісою, а також мамою Світланою вже кілька днів відпочивають за кордоном
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка та її старша дочка діляться своїми пригодами, відпочинком і ситними застіллями. На одному зі сторіс 16-річна Маша показала розбірки з мамою. Вона намагалася умовити співачку скинути їй фотографії, які та, ймовірно, зробила на свій телефон.
"Мам, скинь фотки! Мама, будь ласка, скинь фоточки", - допитувалася старша дочка.
"А ти курити кинеш?",- відповіла Полякова, не відриваючись від телефону.
"Мамо, просто, будь ласка, скинь фото", - змолила Марія.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Рідкісні фото юного Винника опинилися в мережі, яким підкорювач "вовчиць" був до слави: "Боже, та ти що..."
Еллерт проговорився, чи дійсно розлучився з Ксенією Мішиной: "Що ж…"
Олег Винник, в житті якого з'явилася красуня з "Х-Фактора", оголосив про важливу подію: "Слава Богу!"
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
"А курити кинеш?",- наполягала мати.
"Так, кину. Тільки скинь фотки", - здалася дівчина.
"Не знімай мене так близько. Коза! Добре, вже скинула", - додала артистка, обурена тим, що дочка знімала її крупним планом.
Раніше ми писали, що Полякова вирішила навчити українок наводити марафет. 37-річна зірка провела б'юті-сеанс у себе в Instagram.
"Краща косметика в будь-якому віці - гарна шкіра, здоровий сон і харчування. Але без додаткового догляду і зволоження не обійтися", - зазначила Ольга поділившись своїми секретами по догляду за шкірою.
Нагадаємо, що Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри.
Як повідомляла Politeka, Оля Полякова "осоромилася", вирішивши показати свій заміський особняк зсередини: "Ох і господиня...".
Також Politeka писала, що Полякова показала три покоління жінок-красунь у своїй родині, українці запідозрили недобре: "Аліса дочка Фреймут?".