Відома співачка Оля Полякова разом з дітьми Машею і Алісою, а також мамою Світланою вже кілька днів відпочивають за кордоном

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка та її старша дочка діляться своїми пригодами, відпочинком і ситними застіллями. На одному зі сторіс 16-річна Маша показала розбірки з мамою. Вона намагалася умовити співачку скинути їй фотографії, які та, ймовірно, зробила на свій телефон.

"Мам, скинь фотки! Мама, будь ласка, скинь фоточки", - допитувалася старша дочка.

"А ти курити кинеш?",- відповіла Полякова, не відриваючись від телефону.

"Мамо, просто, будь ласка, скинь фото", - змолила Марія.

"А курити кинеш?",- наполягала мати.

"Так, кину. Тільки скинь фотки", - здалася дівчина.

"Не знімай мене так близько. Коза! Добре, вже скинула", - додала артистка, обурена тим, що дочка знімала її крупним планом.

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"Краща косметика в будь-якому віці - гарна шкіра, здоровий сон і харчування. Але без додаткового догляду і зволоження не обійтися", - зазначила Ольга поділившись своїми секретами по догляду за шкірою.

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