В Студії Квартал 95 вирішили порадувати українців гарною новиною, проте не всі сприйняли новину з радістю

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram, присвяченому діяльності Студії" Квартал 95 " з'явився новий анонс, Кошовий і Пікалов разом з командою порадували новиною про нові випуски.

"Несемо вам весну, незабутні враження та чудовий настрій! 🌺🌸. Прем'єра нового випуску оновленого "Вечірнього Кварталу"", - нагадали шанувальникам шоумени.

Шанувальники без ентузіазму сприйняли новину, розкритикувавши гумористів, і нагадавши, що настрою особливо немає, оскільки в країні епідемія і війна. Також заявили, що" Квартал" вже не той. Хоча, звісно, були і позитивні коментарі.

"Квартал вже не той....😮 який чекаєш щовечора п'ятниці", "Який там настрій, коли таке діється в країні! Війна, епідемія! Танцюристи хр*нови", "Як там Юзика бізнеси поживають?", "Пора б їх усіх в армію відправляти на передову цих слуг народу з 95 кварталу", "😍 😍 😍чекаємо", "Молодці👏 👏 👏 👏", "Звичайно чекаємо", "Молодці Браво", - написали шанувальники.

Нагадаємо, на минулому випуску "Кварталу" коміки підготували незвичайний сюрприз для українців. Вони запросили зірок - Пономарьова, DZIDZIO, Алексєєва і "голосистих" дівчат з "Жіночого кварталу" і ті виконали хіт "Чому" в незвичайній інтерпретації.

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