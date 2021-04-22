Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко з "Зважені та щасливі" показала себе, вразивши фігурою

Як пише Politeka.net, Аніта Луценко є українським успішним фітнес-тренером і постійно ділиться в соціальних мережах секретами ідеальної фігури. За красунею стежать в Instagram сотні тисяч українців, і Луценко намагається не розчаровувати фанатів.

Цього разу Аніта опублікувала фото, де позувала в штанях і ТОПі, а зверху прозорий наряд був. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи розкішну фігуру і мотивуючи українців.

"Швидкий...",- написала зірка під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "Боже, ну треба ж бути такою красивою! Аниточка! Хотілося б на Вас рівнятися! Але, пироженки не дають!".

Ми писали, що Аніта Луценко показала яскраві фото з-за кордону і надихнула українок займатися спортом.

Аніта приїхала в Yosemite National Park-це Національний парк в Каліфорнії, який знаходиться на гірському хребті. Так що і пейзажі там відповідні. Дівчина вийшла на прогулянку в стильному образі – на ній короткі джинсові шорти і легка темна кофтинка з відкритою спиною.

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