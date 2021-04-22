Відома співачка Ініра Білик розповіла про те, що вважає найбільшим нещастям у житті
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Ірина любить відповідати на запитання шанувальників. Вона запропонувала поспілкуватися з шанувальниками, і ті задають їй багато цікавлять їх питань.
Білик зізналася, що найбільшим нещастям вважає втрату батьків. Про це співачка повідомила, відповідаючи на запитання шанувальників. На питання: "Що ви вважаєте найбільшим нещастям?", Ірина відповіла: "втрата батьків".
На жаль, про те, що таке ховати батьків сама співачка знає не з чуток. Відомо, що батько Ірини Білик Микола Семенович пішов з життя в жовтні 2019 року. Ірина тоді зазначила, що її тато помер в один і той же день, коли народився.
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Маму, Анну Яківну, вона теж втратила незабаром після батька, в травні 2020 року.
Після новини, почутої від співачки, шанувальники знаменитості висловили свої найщиріші співчуття.
"Співчуття😢 😢 😢", "Мої співчуття!!!🙏 ", "Боляче втрачати рідних і близьких людей. Сил вам і терпіння цю втрату пережити🙏 😢", "Твоя прекрасна мама любить Тебе і захистить від небес! Вона Зараз в прекрасному місці!",- написали шанувальники.
Батьки Ірини Білик жили недалеко від Києва в приватному будинку. Співачка одного разу зізнавалася, що не завжди знаходить час, щоб навідати батьків, а іноді - навіть зателефонувати.
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