Відомий співак, чоловік судді "Голос країни" Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив кадрами з власного будинку

Як передає Politeka.net, 21 квітня Надя Дорофєєва відсвяткувала свій 31-й день народження. З нагоди свята співачку очікувано завалили подарунками. Всі їх вона розпаковувала вдома. Вранці 22 Квітня її чоловік вирішив показати, на що перетворився їх будинок після свята.

Він мовчки показав їх їдальню, повністю завалену пакетами і коробками, половина з яких були відкриті. Далі він перевів камеру на Дорофєєву, яка спокійно снідала, оточена хаосом. Біля співачки також була ціла гора розкритих подарунків.

"Нормально", - тільки й сказав шокований чоловік, а Надя у відповідь посміхнулася.

Раніше ми писали, що Дантес оригінально привітав Надю з днем народження. Він дочекався півночі, щоб першим привітати дружину зі святом. Не обійшлося без жартів про вік.

"Увага, сенсація! Я живу зі старою! 31, здорова! З днем народження!",- прокричав Дантес.

Як відомо, Дорофєєва і Дантес в шлюбі з 2015 року. Вони є однією з найміцніших пар українського шоу-бізнесу. При цьому на початку їхніх стосунків друзі Наді переживали, що він розіб'є їй серце.

Нагадаємо, що Дорофєєва показала, як готується до свого 31-річчя вдома: "піду створювати...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зізналася, чому вони з Дантесом не наважуються заводити дітей:"мене кар'єра не зупиняла...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі позувала біля дзеркала, вигнувши спину, Дантес не стримався:"Ого...".