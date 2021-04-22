Відомий зірка "Квартал 95" Євген Кошовий розмістив емоційне відео для тих, хто критикує його за зайві кілограми

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Євген Кошовий розмістив невелике відео на якому розповів, що думає про тих, хто критикує його. Кошовий розмістив відео в сторіс свого аккаунта.

Кошовий звернувся до тих українців, які критикують його:

"Відос для тих, хто каже, що, типу, харя вже не влазить, або там ще щось... Ви за собою стежте! Харчуйтеся смачно, правильно, а головне в задоволення. Схуднути завжди можна, а ось погладшати... теж завжди можна".

Після цього Євген показав, що буде їсти сьогодні на обід. Він показав запаковані пиріжки з куркою, м'ясом і капустою, заявивши, що після того, як спробує, дасть "своє вердикт".

Кошовий в ході відео брутально сміявся, підкреслюючи, що йому нічого соромитися. Після цього Євген показав свою тарілку з макаронами та тушонкою, яку їв "в прикуску" з пиріжками.

Таку реакцію коміка, по всій видимості, викликала критика на його зовнішній вигляд після святкування дня народження. Зовнішність і форми коміка стали причиною хейта на сторінці "Світського життя". Його назвали "вагітним", "разожравшимся" і порадили терміново худнути:

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