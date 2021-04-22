Відома українська актриса, головна героїня "Холостячки" Ксенія Мішина змінилася до невпізнання на свіжому фото

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса показала, як в мережі відретушували її повсякденне фото. Мішина опублікувала знімок до і після, показавши, як її буквально перетворили на ляльку Барбі. Варто відзначити, що на обробленому знімку ледь розрізнялися риси актриси. Замість цього на фото красувалася лялечка. Втім, Мішину це не краплі не збентежило, вона навіть розмріялася про те, щоб виглядати так кожен день.

"Такою б щоранку прокидатися", - пожартувала актриса.

Варто відзначити, що Ксенія Мішина досить комфортно почуває себе без макіяжу. Вона не соромиться викладати сторіс без мейка і, в цілому, вітає натуральність. Зараз Мішина знаходиться на зйомках в Європі. Вона розповідала підписникам, що вперше знімалася без додаткового світла. За словами актриси, коли кіно знімають з природним світлом, можна не наносити собі тонни гриму.

Раніше ми писали, що Мішина поділилася ексклюзивним кадром зі зйомок в Європі. На фото актриса позувала в купальнику. Вона зазначила, що пишається своєю фігурою.

Нагадаємо, що "холостячка" Мішина після від'їзду від Еллерта опинилася в хоромах іншого чоловіка: "якщо Бог дасть...".

Як повідомляла Politeka, у Ксенії Мішиної далеко від Еллерта з'явився красень Тео:"ще вчора боявся, а сьогодні вже дарує квіти".

Також Politeka писала, що Мішина показала, якою була задовго до "Холостячки" і зустрічі з Еллертом:"Ви б мене тоді не впізнали!".