Український співак Олег Винник, який ретельно приховує своє особисте життя, дав шанувальникам привід для пліток

Як передає Politeka.net, 47-річний артист записав дует з 19-річною Еліною Іващенко, яка прославилася в Україні завдяки перемозі у вокальному талант-шоу "Голос. Діти" і "Х-факторі". Неймовірно талановита дівчина привернула увагу Олега Винника, який вирішив записати з нею пісню. У мережі миттєво поповзли чутки про те, що це нова фаворитка артиста. Втім, зірок ця критика абсолютно не хвилює.

У себе в Instagram Винник опублікував ексклюзивні кадри з кліпу, прем'єра якого запланована на 23 квітня. На фото Винник був дуже ошатно одягнений. Звичні джинси він змінив на елегантний костюм. Еліна ж позувала в білій сорочці з метеликом. Дівчина одягла перуку, яка перетворила її на фатальну красуню.

"Так добре було під небом удвох і тобі і мені, а тепер дихає ледь та любов (с)", - підписав Винник фото словами з пісні.

У коментарях яскравій парочці залишили масу компліментів.

"Бомбезні фото", "рахуємо години до прем'єри", "Красунчик, розумний наречений", "це хто така", "Боже, як красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олег Винник оголосив єдиного, хто може принести йому перемогу на "Голосі країни": "попереду - суперфінал".

Як повідомляла Politeka, рідкісні фото юного Винника опинилися в мережі, яким підкорювач "вовчиць" був до слави:"Боже, та ти що...".

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