Відома співачка Ані Лорак розкрила подробиці сімейної трагедії

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в російському шоу-бізнесі нещодавно побувала на телешоу "Судьба человека". В ефірі зірка розридалася, згадуючи про сімейну трагедію-загибель брата Сергія, який пішов добровольцем в Афганістан і повернувся звідти в закритій труні.

Лорак згадала, що їй було 9 років, коли Сергій повідомив рідним, що збирається йти в Афганістан добровольцем. У той момент всі подумали, що він пожартував. Співачка розповіла, що навіть не пройшла його проводжати, щоб не пропускати школу, про що зараз дуже шкодує. "Якби зараз все перемотати, я б хотіла цю мить пережити", - поділилася Кароліна.

Артистка також розповіла про похорон брата, який повернувся з війни в закритій труні. За словами Лорак, вона, будучи дитиною, буквально кинулася в могилу, звідки її витягали. "Я кинулася до нього, в могилу. Пам'ятаю, що мене дістали з могили і зробили укол, я поїхала в якійсь машині ... Думаю, що досі він зі мною. Вночі, коли я заснула, то побачила сон. Брат сказав, що він не помер, що він завжди буде зі мною", - розповіла артистка, не стримавши сльози.

За її словами, в найскладніші моменти життя вона відчуває його поруч, він надає їй сил. Також ані поділилася, що після смерті брата вирішила, що проживе два життя – своє і за нього, і обов'язково стане щасливим.

Нагадаємо, Ані Лорак приголомшила гіркими подробицями про життя з екскоханим: "Через великий гонорар змусив мене...".

Як повідомляла Politeka, Екскоханий Лорак розповів несподівану правду про її спонсорів: "Це вдавалося тільки Пугачової".

Також Politeka писала, Лорак підкорила свого першого чоловіка в 13 років, екскоханий розговорився: "Мене це просто порвало".