В Україні посилюють контроль за одержувачами соціальної допомоги від держави

Як передає Politeka.net, днями уряд посилив вимоги до одержувачів субсидій на оплату комунальних послуг. У Мінфіні заявили, що нововведення дозволять більш раціонально використовувати гроші з держбюджету. Зазначається, що за новими правилами в отримані доходи рахуватимуть дохід від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші кошти. Крім цього, були посилені вимоги до дорогих покупок, поїздок за кордон і наявності банківських депозитів.

Як розповів "Фактам" кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, Мінфін ще з 2018 року має доступ до банківських рахунків одержувачів соцвиплат. З 2020 року відомство веде електронні бази даних, де зібрана інформація з різних органів, включаючи банки, реєстри прав на нерухомість і т.д. Органи соцзахисту мають доступ до цих баз.

Таким чином багато аспектів життя українців будуть під контролем. Інформація про депозити, нерухомість, транспортні засоби та поїздки за кордон в тому числі.

Хмелевський вважає, що нові правила призведуть до скорочення субсидіантів на 10-15%. Експерт підкреслює, що влада навмисно вживає заходів для скорочення кількості одержувачів субсидій.

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