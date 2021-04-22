Відома українська ведуча Катерина Осадча показала, як насолоджується прогулянкою по пляжу в легкій літній сукні
Знаменитість поділилася яскравими фото в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Зараз Осадча знаходиться в Туреччині, де насолоджується по-літньому жарким сонцем і блакитним морем.
На нових знімках ведуча показала, як прогулюється у воді по пляжу. Для цього вона одягла легке літнє плаття в блакитну клітинку. Наряд зі спущеними рукавами дозволив Осадчій оголити плечі і ключиці.
На фото ведуча з посмішкою крокує по воді, піднімаючи спідницю, щоб до неї не діставали бризки.
"Пара годин перед зйомками... it is summer officially", - підписала знімки Осадча.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Шикарно", "Я до вас) ви найкраща", "клас, дивишся на фото, і настрій піднімається", "Люблю", "клас", - пишуть люди в коментарях до фото.
Варто відзначити, що раніше Осадча писала, що її поїздка до Туреччини пов'язана з роботою.
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