Відома українська ведуча Катерина Осадча показала, як насолоджується прогулянкою по пляжу в легкій літній сукні

Знаменитість поділилася яскравими фото в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. Зараз Осадча знаходиться в Туреччині, де насолоджується по-літньому жарким сонцем і блакитним морем.

На нових знімках ведуча показала, як прогулюється у воді по пляжу. Для цього вона одягла легке літнє плаття в блакитну клітинку. Наряд зі спущеними рукавами дозволив Осадчій оголити плечі і ключиці.

На фото ведуча з посмішкою крокує по воді, піднімаючи спідницю, щоб до неї не діставали бризки.

"Пара годин перед зйомками... it is summer officially", - підписала знімки Осадча.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Шикарно", "Я до вас) ви найкраща", "клас, дивишся на фото, і настрій піднімається", "Люблю", "клас", - пишуть люди в коментарях до фото.

Варто відзначити, що раніше Осадча писала, що її поїздка до Туреччини пов'язана з роботою.

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