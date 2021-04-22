Відома блогер і телеведуча Леся Нікітюк приміряла нові образи, явно захопившись фільтром в соцмережі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Леся Нікітюк розмістила кілька фото, на яких постала в образах Інста-ляльок. Дівчині так сподобалося перевтілюватися, що вона вирішила назвати "жінку, яка нахабно краде у неї телефон".

Фото доступні в сторіс Лесі, саме там вона розмістила ці "шедеври пластики". На фото Леся позує у вже відомій шанувальникам косусі з яскравими написами. Леся знімала сторіс з друзями, з якими їздила до Вінниці фотографуватися на тлі алеї квітучих сакур.

"Що ж мої дорогі, спасибі за цю прекрасну екскурсію. Залишайтеся з нами, у нас дуже цікава сторіс". Леся навела камеру на знайомого, і у нього тут же "виросли" губи. Дівчина, яка також була з Лесею в компанії тихенько сказала "Боже, яка я страшна!". Тоді Леся прокричала: "ти дуже красива, ти жіночна, покажи всю свою пристрасть!, Ось так треба!". При цьому компанія веселилася від душі.

"Дорогі мої дівчатка. Потрібно дати цьому персонажу ім'я. Цій жінці, яка нахабно краде у мене телефон. Отже, пропоную три варіанти: Клаудія Без шиферу, друге-Анжеліка Губицька, і просто Людка"

Після чого Леся позувала, назвавши кожну фото придуманим нею кумедним ім'ям.

Леся намагалася увійти в образ пропонованих нею Імен для своєї "жінки з перекачаними губами".

Це вже не вперше Леся використовує даний фільтр в Instagram. Раніше вона вже показувала його шанувальникам, при чому так само не ототожнювала себе із зображенням в екрані.

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