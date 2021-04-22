Відома актриса Наталія Сумська зізналася, чому не спілкується зі своєю молодшою сестрою Ольгою

Як передає Politeka.net, про це 65-річна Наталя розповіла в інтерв'ю програмі "Кава з перцем". Ведуча попросила Наталію прокоментувати слова Ольги, яка нещодавно зізналася, що у них з сестрою існують розбіжності.

"Так склалося. Все-таки дорослі люди. Навколо нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми є людьми, які в одній сфері працюють, і у нас є певні пріоритети і стиль життя. Очевидно, він різний", - зазначила Наталя.

Актриса зізналася, що політика теж зіграла свою роль в їхніх стосунках з сестрою. Також позиціонування Ольги в суспільстві і її життя напоказ.

"Я не можу вказувати людям, як їм жити. Я вибираю так, а хтось по-іншому. Все життя Олі ми бачимо у Фейсбуці. З цим немає проблем. Майже кожен крок відбувається на публіці, тому немає проблеми побачити, чим вона займається", - додала зірка театру.

Вона також зізналася, що зі старшою донькою Ольги Сумської, яка живе і будує кар'єру в Росії, вона не спілкується.

"Це вже інша країна і інша сім'я", - заявила Наталя.

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