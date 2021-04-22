Шанувальники захопилися нев'янучою зовнішністю Алли Пугачової, якій тиждень тому виповнилося 72 роки

Примадонна російської естради досі залишається в центрі уваги незважаючи на те, що в останні роки вона практично повністю відійшла від співочої діяльності. Це не заважає фанатам регулярно публікувати в мережі її знімки, в тому числі і архівні, і обговорювати їх. Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки з'явилося її фото з ресторану.

На знімку Пугачова позує в якомусь закладі, всі столики якого при цьому були порожніми. Зірка одягнена в чорне, а на її обличчі красується макіяж з темними тінями.

Однак, увагу до себе привертає в першу чергу волосся співачки. Воно виглядає дуже густим і пишним, а дуже високий зачіс на маківці здається неприродним. У коментарях припустили, що це перука або шиньйон.

Варто також відзначити, що на фото Пугачова виглядає дуже молодо для свого віку.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати пост.

"Ну просто з Єлизаветою одне обличчя!", "Єдина і неповторна, спасибі вам. Навчили нас себе цінувати", "Супер зірка! Їй немає рівних! Красуня! І вік не перешкода", "Фотошоп робить свою справу, краса", "з кожним роком молодше стаєте, красивіше, шикарніше!!!!! Так тримати!!", "Дуже красива перука", "очам не вірю, невже", "Паричок новий прикупив, чи що, відфотошопили, прям красива",-пишуть люди.

Нагадаємо, на старому фото Пугачової помітили дивовижну схожість з молодшою донькою: "Доросла Ліза!».

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