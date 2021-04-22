Дружина співака Сергія Бабкіна, який переніс операцію на очах, розповіла своїм шанувальникам як щасливо проживати своє життя

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Сніжана Бабкіна розмістила фото, на якому сидить у позі лотоса, поклавши одну руку на коліно, а другу приклавши до голови.

Сніжана одягла чорні легінси та топ, а зверху одягла білу з принтом у рвану смужку сорочку.

Свій пост дівчина вирішила присвятити щастю, щасливим відносинам, задоволенню і задоволенню життя.

Дівчина написала Великий пост про те, як трактує для себе поняття "бути щасливою". Сніжана написала, що бути щасливим - це жити тут і зараз. Вона пояснила, що ні спогади, ні думки про майбутнє не можуть зробити нас щасливими. А осмислене проживання кожного моменту життя, і дає повноту її і справжню насолоду.

"Ми не можемо працювати з моментом "десь там"

Ми не можемо накопичувати енергію в моменті "десь там"

Ми не можемо повернутися в минуле і змінити його "десь там"

Ми не можемо знати точно своє майбутнє, яке "десь там"



Одного певного майбутнього немає! Є кілька сценаріїв. І ці сценарії виходять з того, як Ви проживаєте своє життя зараз!",- написала Сніжана.

Шанувальники з вдячністю читаю пости Сніжани, вони написали, як вчаться жити і усвідомлювати себе, вчаться бути щасливими і радіти кожному дню:

"Яке гарне фото, до речі! 😍 😍 😍 ❤ ️ ", "Здорово ❤ ️ дякую", "розповідаю синочку історії з дитинства-радіємо обидва і регочемо, щасливі", "я пишаюся собою💪і це круто ,спасибі вам велике❤️❤️❤️", "милуюся картиною за вікном і шалено кайфую!", " Я з чоловіком дивлюся фільм ❤️", "Сейчастье", - написали шанувальники.

Сніжана Бабкіна часто показує асани з йоги, показуючи шанувальникам про своє життєве кредо, а також проводячи марафони, які допомагають бажаючим змінити своє життя.

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