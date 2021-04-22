Шанувальники зірки серіалу "Свати" Тетяни Кравченко прийшли в захват від її жіночного образу і розповіли, чим їх захоплює актриса

Відома російська актриса, уродженка Донецька Тетяна Кравченко давно грала в кіно і театрі, проте широка популярність прийшла до неї завдяки ролі «Валюхи» в серіалі «Свати». І хоча вихід нового сезону затягнувся на роки, вірні шанувальники серіалу регулярно згадують актрису, публікуючи її фото на фан-сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, в одній з нових публікацій з'явилося фото Кравченка, на якому вона позувала в елегантному жіночному образі. На ній була червона блуза без рукавів з легкої тканини. Доповнювали образ тонкий ланцюжок, сережки з великими білими каменями і невимушений макіяж. Волосся актриси були зібрані в високу зачіску.

Судячи з усього, це архівний знімок, адже на ньому актриса виглядає молодшою, ніж зараз.

Шанувальники Кравченко тут же почали обговорювати фото, а деякі розповідали в цілому про своє ставлення до актриси.

"Ах, Тетяна, Як я вас люблю. Дивлячись "Свати" забуваю свої проблеми і заспокоююся. Ви цим фільмом лікуєте людей", "Талант. Людина. Розумниця. Красуня. Обожнюю дивитися на вашу гру", "шикарна жінка!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кравченко показала на фото свою посмішку.

Актриса позувала в картатому піджаку і тільнику, яка виглядала трохи безглуздо.

Нагадаємо, що постаріла Валюха з "Сватів" налякала запущеним виглядом, актрису не впізнати: "Сподіваюся, це ви в ролі".

Як повідомляла Politeka Валюха з "Сватів" різко змінила образ, вразивши новим неординарним виглядом: " Цар-баба!".

Також Politeka писала, що, Весела Валюха з "Сватів" в домашньому платтячку показала, чим підкорює серця: "Це ж треба, стільки...".