Популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала, на що зважилася заради весняних фото з сакурою

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram зірка розповіла про свої нові пригоди у Вінниці. У сторіз Нікітюк розповіла про те, як почула, що в місті зацвіла ціла алея сакур. Леся не могла упустити можливість влаштувати собі фотосесію на тлі ніжно-рожевих квітів, тому тут же вирушила до Вінниці на машині з друзями. Ведуча навіть захопила спеціальний наряд для фотосесії.

Втім, як з'ясувалося, в місті розцвіли лише п'ять японських дерев. Це злегка засмутило ведучу, але не завадило їй здійснити свої плани і пофотографуватися.

На знімках Нікітюк постала на тлі дерев в тому самому вбранні, який вона везла з собою. На ній були чорні штани і короткий топ, який дозволяв ведучій продемонструвати свій плоский живіт. Головною родзинкою її образу став яскраво-блакитний атласний жакет.

"Якщо не можете дозволити собі Японію - їдьте до Вінниці, там 5 сакур розцвіло. P. S. на 2й фотці дівчатко варто фото чекає...але не з сакурою", - написала Нікітюк.

Шанувальники тут же відреагували на її пост.

"Стільки їхати заради двох фоток з гілочкою сакури", "дуже красиві фото, прекрасний леді", "Ну прям модель", "як картина, дуже красиво і гармонійно все", - пишуть люди.

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