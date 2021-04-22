Знаменитий український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач не витримав випробувань цієї весни і поскаржився на погоду

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Він присвятив його холодній весні, яка цього року розчарувала багатьох українців.

Так, Ткач поділився власним фото, зробленим під час прогулянки на природі. Комік позує на тлі водойми, стоячи прямо перед камерою. На ньому чорна вітровка, капюшон якої артист від холоду накинув на голову. Ткач схрестив руки на грудях - не то від образи, не то через холод. Довершив його образ нещасний вираз обличчя.

"Ну вже ж тепло-чому ж так холодно", - підписав знімок гуморист.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Який халосенький. Хлопчик, а ти чий?!", "Мамина квіточка", "підняв настрій", "Телепузик", "Юрчик, хто тебе образив?", "Уті бусинка", "хочеться тепла скоріше б", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач показав себе на прогулянці в цікавому місці і образі, а на плечах у нього примостилася маленька Ліза. Перед камерою актор з'явився в темній куртці з кепкою і капюшоном на голові, а його обличчя прикриває чорна маска. При цьому його дочка була одягнена досить яскраво.

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