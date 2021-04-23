Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала кілька весняних образів, які підійдуть для різних подій
Як пише Politeka.net, ЛІЛІЯ вже багато років разом з Владом, хоча офіційно оформила стосунки пара в 2015 році. Зараз вони виховують маленького сина Леона. Красуня за сімейними справами не забуває і розвивати свій блог в Instagram, де часто публікує сімейні кадри, тренування, а також цікаві образи.
Так, цього разу вона показала, як можна одягатися Цієї весни, коли трохи потеплішає. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Лілія яма пропонує для вечірніх та урочистих виходів у світ ефектне плаття і корсет.
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Прогулянково-діловий образ: піджак і штани, а також туфлі-човники.
Яскравий образ для ненудного вечора: піджак і штани.
На побачення Лілія Яма пропонує спокусливий образ: плаття-піджак і босоніжки.
Романтичний образ: костюм (топ і спідниця в підлогу) і босоніжки.
Судячи, з коментарів, фоловерам Лілії добірка припала до душі. Відреагував і Влад Яма, правда, не на вбрання.
"Мені модель подобається", - написав він.
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