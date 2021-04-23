Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", показала кілька весняних образів, які підійдуть для різних подій

Як пише Politeka.net, ЛІЛІЯ вже багато років разом з Владом, хоча офіційно оформила стосунки пара в 2015 році. Зараз вони виховують маленького сина Леона. Красуня за сімейними справами не забуває і розвивати свій блог в Instagram, де часто публікує сімейні кадри, тренування, а також цікаві образи.

Так, цього разу вона показала, як можна одягатися Цієї весни, коли трохи потеплішає. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Лілія яма пропонує для вечірніх та урочистих виходів у світ ефектне плаття і корсет.

Прогулянково-діловий образ: піджак і штани, а також туфлі-човники.

Яскравий образ для ненудного вечора: піджак і штани.

На побачення Лілія Яма пропонує спокусливий образ: плаття-піджак і босоніжки.

Романтичний образ: костюм (топ і спідниця в підлогу) і босоніжки.

Судячи, з коментарів, фоловерам Лілії добірка припала до душі. Відреагував і Влад Яма, правда, не на вбрання.

"Мені модель подобається", - написав він.

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" дав слушну пораду українцям: "дивитися крізь пальці"

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" став майже невпізнанним, прикривши лисину перукою: ніби з 80-х

Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала достоїнства фігури в квітковому ТОПі: "яка гармонія"