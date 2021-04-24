Співачка Тіну Кароль застали зненацька каверзним питанням

Як відомо, 36-річній артистці вже кілька років приписують роман з 42-річним молдавським красенем-співаком Даном Баланом. Вперше про їх романтичний зв'язок публіка заговорила в дев'ятому сезоні "Голосу країни", коли вони обидва були там тренерами. Ці багатозначні погляди, ніжні обійми та спільні виступи, від яких кидає в тремтіння - тільки підливали масла у вогонь і, на думку фанатів, зміцнювали чутки про їхній роман. Правда, сама парочка за весь цей час жодного разу не підтвердила дану інформацію, "згодовуючи" шанувальникам туманні відповіді.

Як би там не було можливі відносини між Тіною і Даном стали вже гарячою темою в Мережі. Користувачі смакують будь-яку інформацію.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Кароль в Instagram опублікували цікаве відео, в якому співачці влаштували міні-бліц-опитування. Одне з питань звучало наступним чином: "Назви три чоловічих імені з трьох букв на букву Д". Очевидно, що він з підковиркою.

"Дон, Ден...", - почала відповідати Тіна й запнулася. Тоді їй дали підказку - Джо.

Користувачі в коментарях дивуються, чому Кароль не назвала Дана:

"Якщо що Дан сам себе Деном називав 🤫 🤣" - "українці всі його Деном називають 😏 Осадча наприклад" - "Тіна майже викрутилася 🤣 🙈"

"Дан покинув чат: 🗿 😅 "

"Дан нервово курить в сторонці 🚬 🗿"

"Дон... Ден, схожі на Дан😂" - "Схожі, але це різні імена!!! А Дан їй було в падлу назвати і так довго думала" - "може що б не розкрити їх таємницю?😂"

"Ось це новина, Тіна геть забула Дана))"

"Улюблена!!! ❤ ️Тіночка, що з пам'яттю, ім'я з 3х букв на Д?!"

"Тіна - Дон, серйозно? 🤣"

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