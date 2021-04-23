Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер" показав свою дочку після операції з виправлення рідкісної патології

Як передає Politeka.net, знаменитий італієць показав дівчинку і розповів про її самопочуття на своїй сторінці в Instagram.

"Нашому ангелу стає краще, і коли я співаю їй свою версію пісні «Красуня і чудовисько», яка закінчується «Blu e il suo papa», вона засинає У мене на руках, і ніщо в житті не може більше задовольнити моє серце. Спасибі всім за любов, яку ви нам показали", - написав він.

Джанлука Ваккі опублікував відео, на якому тримає на руках сплячу дитину.

"Принцеса" - захоплюються користувачі Мережі.

Нагадаємо, що у 53-річного мільйонера в минулому році народилася дочка з вродженою патологією - ущелиною на небі, яку називають "вовчою пащею". Незважаючи на те, що в дитячому віці дефект не помітний, проте в дорослому житті може принести чимало неприємностей дочки.

12 квітня 2021 року дівчинці зробили операцію.

Зазначимо, своє прізвисько Джанлукка Ваккі отримав влітку 2016 року. Тоді він виклав в Instagram відео, де танцює на власній яхті разом з довгоногою красунею. Після цього його популярність різко зросла.

Нагадаємо, що "танцюючий мільйонер" зворушив знімками з донькою, у якої вроджена патологія: "схожа на свою матір"

Як повідомляла Politeka, дружина танцюючого мільйонера зворушила до сліз знімками з донькою з вродженою аномалією: "Дорогоцінна моя любов..."

Також Politeka писала, що "танцюючий Мільйонер "з молодою нареченою показали дочку з вродженою патологією:" Тепер я розумію все, що..."