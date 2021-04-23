Тіна Кароль вирішила відкрити завісу свого особистого життя

Особисте життя співачки завжди цікавила її шанувальників, але артистка не дуже-то про це розповідає. Цього разу в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" Кароль все ж вирішила торкнутися теми своїх стосунків.

"Закохана, як дура. Але це класно. Я люблю цей стан. Я в ньому періодично, навіть якщо я не кажу про це нікому», - сказала вона.

Відзначимо, Тіна Кароль колись зустрічалася з солістом групи" Иванушки International " Кирилом Туриченко. Їх роман тривав два роки, і той співак хотів зробити їй пропозицію. За словами Кароль, коли вона зрозуміла, що Туриченко хоче одружитися, вона зробила так, щоб до цього не дійшло.

Практично відразу після закінчення роману з Кирилом Тіна вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра.

Євген Огір помер в 2013 році від раку шлунка, а зараз співачка сама виховує їх спільного сина, Веніаміна.

Відзначимо, під час дев'ятого сезону шоу "Голос країни" стали говорити про роман Тіни Кароль і Дана Балана.

Одного разу вони навіть прокоментували цікаву для багатьох тему. Так, на питання між ними все ще залицяння або вже роман артист відповів: "Роман звичайно! Роман, написаний рукою генія".

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