Популярний американський репер і музикант Грегорі Джейкобс, відомий як Shock G, помер у віці 57 років

Його знайшли мертвим у номері готелю в місті Тампа, штат Флорида, у четвер, 22 квітня. Про це пише видання TMZ з посиланням на його батька Едварда Рейкера.

Причина смерті не уточнюється. Слідів травм на тілі співака не виявлено. Пролити світло на таємничу загибель артиста має розтин.

Найбільшу популярність артисту, також відомому як Humpty Hump, принесла участь у новаторській хіп-хоп групі Digital Underground, де він був солістом.

У складі Digital Underground, що проіснував до 2008 року, в різний час виступали близько 40 різних реперів, в тому числі Тупак Шакур, кар'єра якого була запущена завдяки участі в колективі. Першою випущеним треком, на якому Тупак читає реп, стала композиція Same Song від Digital Underground.

#AlBeez 🐝 around 🌍 There’s Nothing pleasurable abt putting these #RIP clips 2gether 4 my Bredren, #GonetoSoon! My chest cavity has been punched up as of late w/ my musical brothers going back to back. My Sincere #Condolences 💐 to the #Jacobs fam & #ShockG Fans #DoWhatchaLike! pic.twitter.com/qaWL8GI2ne — Al B. Sure! (@OfficialAlBSure) April 23, 2021

Крім того, Shock G встиг попрацювати з хіп-хоп виконавцем Тупаком, записавши з ним спільну пісню "I Get Around" в 1993 році, і спродюсувавши його дебютний альбом 2Pacalypse Now.

Також Humpty Hump був автором безлічі треків, які знаходили позитивний відгук серед його колег і слухачів.

Damn this been a bad year for losing Hip-Hop OG's #ShockG 🤲🏿🕊 pic.twitter.com/zAUjMzm9Nk — The Misfit Society (@DaMisfitSociety) April 23, 2021

"34 роки тому у нас виникла божевільна ідея, що ми можемо створити хіп-хоп групу і підкорити світ. Незабаром наші мрії перетворилися на реальність. А тепер його немає... Спочивай з миром, мій друг і колега Грег Джейкобс!"- написав співзасновник Digital Underground Чопмастер Джей на своїй сторінці в соціальних мережах.

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