Продюсер і репер Потап вже майже місяць живе без дружини, співачки Насті Каменських, яка вирушила до Мексики "перезавантажуватися"

Як відомо, Настя рвонула в екзотичну країну знімати реаліті "Дівчата рулять". Компанію їй склали її мама Лідія Петрівна та подружки, в тому числі Аня Завгородня, дружина Позитива. Каменських назвала цей досвід дуже корисним. У кожній серії зірка розкриває себе з нового боку, дивуючи справжніми емоціями.

Знаючи, як Настя важко переживає розлуку з чоловіком, подруги вирішили зробити їй сюрприз, потайки зателефонувавши Потапу й запросивши його до Мексики на кілька днів.

Звичайно ж, той не зміг відмовитися і зірвався до коханої.

Як передає Politeka.net, співачка опублікувала серію свіжих знімків, на яких позувала разом з Олексієм (справжнє ім'я Потапа). Пара виглядала дуже щасливою.

Користувачі кинулися коментувати, зазначивши, що чоловік Насті явно змінився поки був без неї - при чому в кращу сторону.

"Потап помолодшав, посвіжішав і взагалі шикарно виглядає👏" - "і став стрункіше👍"; "Потап покращав"; "Ви дуже красива пара!!!❤️ Невелике розставання думаю додало вогню у відносини🔥"; "Подумала, Брюс і Демі😂"; "Потап біля Вас прям молодіє 👍"; "Те, як Льоша на тебе дивиться, заворожує 🔥 🔥 🔥"; "Красиві до божевілля... І Льоша так помолодшав, неймовірні❤️"; "Так, Льоша красунчик🔥"; "Чимось на Брюса Вілліса схожий тут😍"; "Як схуд добре👏".

Раніше ми розповідали, що Потап влаштував Каменських сцену ревнощів, дізнавшись, що в будинку дівчаток в Мексиці гостюватиме їх спільний знайомий Алехандро.

"Це мій друг, я його люблю, поважаю, але чому він перший опиниться в будинку дівчаток, а не я? По-перше, вони повинні були бути самі, а тут з'являється чоловік, ну тоді це вже не "Дівчата рулять", це "Дівчата рулять і Алехандро", - заявив він.

Нагадаємо, що Каменських упорхнула в обійми Потапа, якого не бачила майже місяць: "був зайнятий роботою…»