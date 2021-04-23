Найромантичніше реаліті-шоу на українському телебаченні "Холостяк" наближається до фіналу, Михайло Заливако, головний герой проєкту, продовжує нагнітати інтригу, новий кадр "Холостяка" підігрів інтерес прихильниць

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Михайло розмістив своє фото в оточенні статуеток риб, підписавши кадр цитатою зі старого мультфільму:

"Якщо хочеш бути щасливим, Залишайся хлопчик з нами - будеш нашим королем😆🐟".

У коментарях до посту шанувальники знову підняли тему, кого ж вибере Михайло. Багато хто впевнений, що це Розалі Номбре. Дівчина зачарувала не тільки Михайла, а й шанувальників, які вже бачать її в парі з "Холостяком".

На своїй сторінці Розалі показала кадри 7 випуску "Холостяка", коли вони провели з Михайлом 12-годинне побачення в Єгипті на курорті Шарм-ель-Шейх. Розалі написала, що "відчувала щастя в моменті, і відчуває щастя зараз", що змусило шанувальників думати, що Розалі стане переможницею проєкту.

Фанати пишуть: "Поки не вийшов фінальний випуск "Холостяка" всі дівчатка кип'яточать від Михайла", "Коли ж ти розженеш цей акваріум і вибереш одну. 🙌 ", "Вже вибрав)", "Уже розігнав і вибрав Розалі❤️", "Сподіваємося що разом🙏", - написали шанувальниці.

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