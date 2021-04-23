Відома співачка Ані Лорак розкрила подробиці відносин з Костянтином Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в російському шоу-бізнесі нещодавно побувала на телешоу "Судьба человека". В ефірі зірка розкрила багато особистих подробиць, в тому числі поділилася деякими деталями відносин з Костянтином Меладзе. Хоча, і говорила вона про це вельми неохоче, тікаючи від питань ведучого.

За словами співачки, після того, як вона пішла від свого продюсера Юрія Фальоси, то почала сама писати пісні і будувати свою кар'єру. Тоді вона і потрапила під опіку відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе. У той час він посприяв у випуску дуетної пісні "Верни мне любовь", яку ані виконала разом з Валерієм Меладзе. Однак з часом артистка зрозуміла, що цікавить продюсера не тільки з професійної точки зору, але і як жінка.

"Костя десь і відчував до мене симпатію. Будь Я іншою людиною, моє б життя пішло по злітній смузі. Але я завжди була з якимись своїми поняттями, достоїнствами. І ту роботу, яку він мені пропонував, і той шлях розвитку, мені не підійшли", - розповіла Лорак. Додала, що потім він поставив їй умови, які вона не могла прийняти. "Він просто обірвав всі трубки телефону і заборонив всім знайомим зі мною спілкуватися", - зазначила співачка.

Спроби ведучого розпитати про які саме умови йдеться, не отримали відповіді - зірка вирішила акуратно піти від цих питань. "Я не хочу про них говорити. Вони перебували в особистій площині. Це той момент, на що ти готовий піти заради популярності, популярності. Ті умови, які він пропонував всім своїм артистам. Вони були готові, а я – ні", - резюмувала Лорак.

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