Відома телеведуча" світлого життя " Катя Осадча показала чарівні пейзажі і розповіла про те, куди вирушила без Горбунова

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Катя Осадча показала як проводить час на курорті в Туреччині. Дівчина розмістила кілька фото і Відео своєї поїздки сонячну Анталію.

Неймовірно красиві морські і гірські пейзажі постали перед шанувальниками Каті, які із захопленням стежать за її творчим і особистим життям. Катя показала як гуляє по безлюдному березі, і навіть знайшла камінь у формі розбитого серця "сумую за тобою", - написала телеведуча і зазначила свого чоловіка Юрія Горбунова.

У попередніх постах Катя Осадча розповіла, що вирушила до моря по роботі. Однак це не заважає їй перед зйомками насолоджуватися красою природи.

Шанувальники підозрюють, що телеведуча знаходиться в цікавому становищі. До такого висновку вони прийшли через фасон одягу, яку вважає за краще дівчина носити – вільного крою, з рюшиками, що приховують талію ведучої.

В одному з останніх постів Катя одягла вільну сорочку, яка приховала лінії фігури, що знову дало привід підозрювати Катю у вагітності.

У пості Катя розмістила камінь, який знайшла, написавши: "Юрій Горбунов, везу тобі цей камінчик з моря". На що Юрій відповів "спасибі, кохана".

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