Переможниця грандіозного і барвистого шоу "Маска" Злата Огневич показала чим доводиться харчуватися на заправках

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Злата Огневич, яка перемогла в шоу "Маска" показала, як їй доводитися харчуватися на заправці. Злата розмістила відео в якому їла овочевий лаваш.

Злата включила камеру жуючи та чавкаючи, і заявила, що дійшла до того, що доводиться харчуватися в заправках, тому, що все скрізь закрито.

"Їм лаваш. На заправці. Лаваш", - підписала відео Злата.

"До чого я дійшла. Їм лаваш, овочевий, правда, на заправці. Тому, що навколо все зачинено. Я не знаю як вам, друзі, а мене цей карантин, локдаун, просто вже дуже, дуже і дуже Дістало..."

Ми писали, що нещодавно артистка висловилася про мізерну суму державної підтримки у вісім тисяч від держави. Вона заявила: "Вважаю, це - плювок в обличчя культурі і всім творцям в нашій країні".

Також Огневич прокоментувала недавню масштабну акцію протесту, що пройшла в Римі, Італія. Співачка проявила солідарність з колегами, які встановили на площі П'яцца-дель-Пополо сцену і вишикувалися перед нею в чорних масках і чорних футболках, вимагаючи підтримки галузі, а також зняття обмежувальних заходів.

Нагадаємо, що Злата Огневич, яка позбулася концертів, поскаржилася на 8 тисяч гривень від держави: "це плювок в обличчя..."

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