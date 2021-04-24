Популярна пара, яка знайшла один одного на реаліті шоу "Холостяк", Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова порадували спільними кадрами на вулиці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Микита Добринін розмістив кілька відео в сторіс, де показав як його вагітна дружина проводить фотосесію, спершись на плече молодого красеня.

Микита розповідає, що він шукав свою дружину, і тут побачив, як вона робить фото в парі з іншим чоловіком. "Значить, йду я по вулиці, шукаю свою дружину, кудись пропала...",- Микита наводить камеру на Дашу з хлопцем і продовжує: "і тут у мене виникли питаннячка. Рідна, а що відбувається?"

Побачивши чоловіка Даша Квіткова розсміялася і відійшла від хлопця. Фотографи стали жартувати, що це знімається "чоловік на годину". З відео стало зрозуміло, що Добринін не очікував побачити зйомки прямо на вулиці. А молодий чоловік, який знімався у відео, заявив, що Микита - це найкращий чоловік, і вони хотіли зробити фото там, де ніхто не робить.

"А Київ не такий вже й великий". - підписано відео.

Історія явно знята жартома, проте, як кажуть, в кожному жарті є частка правди, мабуть Микита не так вже лояльно ставиться до того, щоб його дружина позувала з іншими чоловіками.

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