Потап несподівано відвідав Настю Каменських у Мексиці, розбавивши їх з подружками жіночу компанію

Як відомо, 33-річна співачка майже місяць тому вирушила в Америку разом із мамою Лідією Петрівною і подругами, щоб "перезавантажитися", наповнитися новим досвідом і зняти своє реаліті "Дівчата рулять".

Не витримавши довгої розлуки, Потап зірвався до дружини. Після теплої зустрічі (а Настя сильно зраділа появі чоловіка) спливли пікантні подробиці її "духовної самотності". Артистка проговорилася про приїзд їх спільного знайомого Алехандро. За її словами, той випадково опинився на день в Тулумі та йому ніде було зупинитися, тому дівчатка люб'язно прихистили його в себе.

"Який Алехандро? Алехандро - це якось не зовсім дівчинка... Це не зовсім правда - все, що ти говориш. Я думав, Вв там дівчатами, одні... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - це вже зовсім інша справа... Слухай, ну треба, щоб все відповідало обіцяному", - Потап висловив Насті своє невдоволення.

У підсумку Каменських зі сміхом пішла з кадру, а її чоловік переключився на оператора, який став свідком цієї сцени ревнощів.

"У тебе ще й оператор (писк), молодий хлопець з величезним (писк), так ти ще... П**р, б**ть!", - перейшов на нецензурну лайку Потап.

Каменських виклала кадри у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Що значить: приїхав Льоха, ось тобі й дівчата рулять😂", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром обговорили побачене: "Ось це я розумію реальні емоції на реаліті 😂"; "Мені дуже сподобався випуск. Най-най. Настя і Потап, ця магія любові, прям віє 😍"; "Льоша такий милий 🤗❤️"; "Жіноча компанія закінчилася, чоловік приїхав!!! Розставляє всі крапки!"; "Дівчата зараз люлей отримають)".

Нагадаємо, що Настя Каменських бореться з наслідками важкої хвороби: "я нікому не розповідала, але...".

Також Politeka писала, що Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?".