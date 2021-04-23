Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе на міжнародному фестивалі

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узелі чотири місяці тому вдруге стала мамою. Красуня народила дівчинку, яку назвала Лілі Коі. Незважаючи на це, дівчина вже в другій половині квітня вийшла в світ на Московському міжнародному кінофестивалі.

Дівчина для червоної доріжки вибрала чорне приталене плаття з відкритими плечима. Дівчина стояла біля сходинок, демонструючи ідеальну фігуру.

"Прем'єра Московського Міжнародного кінофестивалю", - написала Мер'єм під фотографією.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"До чого ж красива", " Хюррем. Султанша в Росії", "Росія, любимо тебе", "шикарна", "у Москві улюблена актриса", "як можна бути такою красивою", " радість наша! Вся Росія тебе дуже любить. Залишайся у нас довше. Пощастило москвичам", "Дорогу", "так, моя подруга", "приїдеш в Україну і буде прекрасно", " в цьому образі Мер'єм схожа з Монікою Беллуччі, поблизу проглядаються загальні риси обличчя. Але, звичайно, Мер'єм хороша по своєму. Захоплення і захоплення".

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