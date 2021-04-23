Відомий Фіналіст реаліті-шоу" Холостячка "Олексій Тригубенко та знехтувана учасниця шоу "Холостяк" та Олександра Миколюк станцювали для фанатів реаліті

Як передає Politeka.net, у фан-акаунті соцмережі Instagram з'явилося відео, на якому Олександра і Олексій танцюють. Для свого запального танцю парочка вибрала трек Моргенштерна.

Гнучка Олександра на тлі "сплячого" Олексія в червоній сукні викликала фурор серед шанувальників, які оцінили її пластичність і красу. Олександра згиналася немов змія, а Олексій просто рухався під музику.

Нещодавно Олексій Тригубенко розповів, яку дівчину мріє зустріти. Олексій шукає простих відносин, без драм і недомовок. Очікує, що його половинка буде розділяти його цінності і цілі. Герой реаліті-шоу хоче відносин, які б тривали все життя.

Кумедний ролик відразу прокоментували шанувальники. Вони описали свої емоції.

"Ого.🙄 Нова пара?🔥 🔥 🔥 ", "Вони разом??? Начебто ж холостяк був недавно", "Такі смішні і одночасно милі 😍", "Олексій - взагалі ніякий, як ніби спить 😆", "Льоша цей зовсім ну таке 😮", "Ще один варіант "кислого борщу"😂😂😂", "Якийсь він тухлий не динамичний😀", "Що за маячня? :- ) ", "Терпіти його не можу, ота його борідка аж бісить", " непостійний хлопець якийсь. То з Лізою, то з Сашею... Той пост, чому досі один", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Фіналіст "Холостячки" Тригубенко розповів, яку дівчину шукає після відмови Мішиної: "зізнаюся, дуже страшно"

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