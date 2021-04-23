Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе на студії
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є не тільки телеведучою, а й актором театру і кіно. Красуня вражає своєю життєрадісністю, зачаровуючи сотні тисяч фанатів в Україні. Дівчина активно веде соціальні мережі, де публікує цікаві образи і ділиться особистим.
Цього разу Лілія здалася в штанях і блузі. Красуня посміхалася, демонструючи свій свіжий образ в різних ракурсах.
"Що, похолодання? Знову? Ні, не чула. Я притягую тепло яскравими квітами", - написала Лілія під фото.
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Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна", "Давайте все будемо притягувати тепло яскравими фарбами", " Лілія Ребрик, яка ви красуня приваблива. Ведуча, крута фігура, вау", "Супер, яка ви красива", "Вся надія на вас, а то весна щось не хоче приходити", "Образ супер", "Ой, красива жінка", "Чарівна", "Лілія, ви супер, у вас посмішка ніколи не зникає", "Красуня! Справжня українська жінка-приклад! Дякую, що ви є і несете позитив людям!"
Ми писали, що відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала шанувальникам як насолоджується відпочинком в гамаку з чашкою кави.
У своєму Instagram актриса і ведуча згадала, як раніше ділилася з шанувальниками своїми смачними рецептами.
Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свій ранковий раціон, фото вкусняшок
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