Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, пройшлася по червоній доріжці з коханим чоловіком

Антоніна Паперна разом з актором Володимиром Ягличем з 2015 року, передає Politeka.net. Зараз пара виховує двох дітей, хоча офіційно не зареєструвала свої стосунки.

Крім того, що зірки займаються розвитком своїх кар'єр, а також виховують дітей, вони ще й відвідують важливі заходи.

Так, 22 квітня пара пройшлася по червоній килимовій доріжці, на честь Московського міжнародного кінофестивалю.

Тоня одягла чорний брючний костюм, завершивши образ витонченими прикрасами, а її чоловік також виглядав стильно в чорному костюмі з білосніжною сорочкою і краваткою.

Відповідне фото Паперна розмістила в своєму Instagram. Публікація за годину зібрала майже 2000 лайків.

"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥нереальні", " ну, що за сім'я!! 😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Ви неймовірна пара!!", "Дуууже красиві", " Сумочка залік)"," Ідеальні", " просто Офігенні😍😍😍🔥🔥🔥👏👏👏", "найшикарніші і вражаючі" ,"найкрасивіша пара😍 😍 😍", " кращі! На легендарному фестивалі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Антоніна Паперна народилася 1 червня 1990 року. В юності дівчина перебралася до Москви з твердим наміром вступити до театрального інституту ім. Бориса Щукіна. В результаті вона поступила з другої спроби.

Антоніна виявилася дуже талановитою, її відзначили премією "Золотий лист" за одну з ролей.

Зараз красуня знімається в серіалах і фільмах.

Нагадаємо, що старша дочка Сумської здивувала зовнішнім виглядом після походу до перукаря: "магія починається"

Як повідомляла Politeka, старша дочка Сумської показала російського чоловіка, з яким залишилася в Москві: "типу побачення"

Також Politeka писала, що 65-річна Наталія Сумська зізналася, чому майже не спілкується із зірковою сестрою: «я не можу вказувати...».